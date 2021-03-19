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  3. Son dakika | ABD büyükelçisinden S-400 açıklaması

Son dakika | ABD büyükelçisinden S-400 açıklaması

Son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi David Satterfield, yaptığı açıklamada "S-400 krizinin çözümünün yolu, Türkiye'nin S-400'lere sahip olmamasından geçiyor" ifadesini kullandı.

Son dakika | ABD büyükelçisinden S-400 açıklaması

Son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi David Satterfield, yaptığı açıklamada "S-400 krizinin çözümünün yolu, Türkiye'nin S-400'lere sahip olmamasından geçiyor" ifadesini kullandı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Satterfield, "Görüş birliği olduğumuz konular ayrılıklardan fazla"  dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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