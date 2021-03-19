Son dakika | ABD büyükelçisinden S-400 açıklaması
Son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi David Satterfield, yaptığı açıklamada "S-400 krizinin çözümünün yolu, Türkiye'nin S-400'lere sahip olmamasından geçiyor" ifadesini kullandı.
Son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi David Satterfield, yaptığı açıklamada "S-400 krizinin çözümünün yolu, Türkiye'nin S-400'lere sahip olmamasından geçiyor" ifadesini kullandı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Satterfield, "Görüş birliği olduğumuz konular ayrılıklardan fazla" dedi.
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