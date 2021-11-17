Son dakika | ABD Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri modernizasyon ihtiyaçlarını tanıyoruz

Son dakika haberi... Savunma Bakanlığı Müsteşarı Laura Cooper; dün yapılan Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri savunma bakanlıkları arasındaki Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısı ile ilgili açıklamada bulundu.

"TSK'nın askeri modernizasyon ihtiyaçlarını tanıdıklarını" söyleyen Savunma Bakanlığı Müsteşarı Laura Cooper açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Heyetler, ABD Başkanı Biden ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasındaki görüşmelerin üzerine bina edilecek şekilde birçok fonksiyonel ve bölgesel konuyu ele aldı."

Görüşmede terörizm ve Afganistan, Afrika, Güney Kafkasya, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'da güvenlik konularının ele alındığına işaret edilen açıklamada, Cooper'ın aynı zamanda Karadeniz'deki iş birliğini de vurguladığı kaydedildi.

Açıklamada, "İki taraf aynı zamanda ikili savunma iş birliğini ve uzun ömürlü savunma ilişkimizi ilerletmeye yönelik hedefimizi de ele aldılar. Müsteşar Cooper ABD'nin NATO'ya destek noktasında Türkiye'nin modernizasyon ihtiyaçlarını tanıdığını yeniden vurguladı." ifadesine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığından görüşmeye ilişkin açıklamada ise heyetler arası toplantının olumlu ve yapıcı bir ortamda geçtiği bildirilmişti.