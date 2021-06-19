SON DAKİKA! ABD talep etti: Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da tutuklandı!

Son dakika haberi... Kara para aklama iddialarıyla ABD tarafından arandığı öne sürülen Sezgin Baran Korkmaz'ın tutuklandığı haberleri, avukatı Mehmet Demir tarafından doğrulandı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videoları ile yeniden gündeme gelen SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın, ABD'nin talebi üzerine Avusturya'da tutuklanmasına ilişkin iddialara açıklama getiren Korkmaz’ın avukatı Mehmet Demir, Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamada, ABD’nin talebi üzerine, Korkmaz’ın Avusturya’da tutuklandığını ifade etti.

TÜRKİYE'NİN İADE TALEBİ VAR

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in, Habertürk TV program sunucusu Veyis Ateş'in yurtdışına giden SBK Holding Yönetim Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz’a ait otelde ücretsiz kaldığını ve kara para aklamakla suçlanan Korkmaz için arabuluculuk yaptığını ileri sürmesiyle yeniden gündeme gelen Korkmaz'ın yargılama sürecinin Avusturya’da devam edeceğini kaydeden Demir, Türkiye’nin de iade talebi olduğunu söyledi.