Son dakika | ABD, ülkeye seyahat edecek yabancılara koronavirüs aşısı olma şartı getirecek

Son dakika... Koronavirüs salgınında günlük vaka ve vefat sayısının artışa geçtiği ABD'de milyonları ilgilendiren bir karar alındı. Buna göre ABD yönetimi, ülkeye gelen tüm yabancı vatandaşlara Kovid-19'a karşı aşı olma zorunluluğu getirecek. Söz konusu kararın Kasım ayından itibaren yürürlüğe gireceği ifade edilirken söz konusu karar sadece 18 yaş ve üzeri vatandaşları kapsayacak.

Amerikan basınına konuşan üst düzey yetkililer, Biden yönetiminin, uluslararası seyahatte koronavirüs önlemlerine ilişkin bugün yeni politikalarını açıklayacağını ifade etti.

ŞUANDA PCR TESTİ İSTENİYOR

Öte yandan başka ülkelerden ABD'ye gelen vatandaşlardan tüm uluslararası uçuşlarda ülkeye giriş için PCR testi isteniyor. ABD yönetiminin söz konusu seyahat düzenlemesine ilişkin kararını ilerleyen saatlerde açıklaması bekleniyor.