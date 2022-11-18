Son dakika | ABD vatandaşlarını uyardı! Türkiye operasyona hazırlanıyor!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda Suriye'ye askeri operasyon düzenlenebileceğinin sinyalini vermiş, “Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma çabamızın yeni safhasına geçiyoruz” demişti.
"ABD VATANDAŞLARINA BU BÖLGELERDEN UZAK DURMALARINI ŞİDDETLE TAVSİYE EDİYOR"
Amerika Birleşik Devletleri'nin Erbil Başkonsolosluğu resmi internet sitesinde, Türkiye'nin önümüzdeki günlerde Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde askeri harekat düzenleyebileceğine dair ABD vatandaşlarına uyarıda bulundu. Başkonsolosluk tarafından yayımlanan uyarı yazısında, "ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu, Türkiye'nin önümüzdeki günlerde Suriye'nin kuzeyi ve Irak'ın kuzeyinde askeri harekat düzenleyebileceğine dair açık kaynaklı güvenilir haberleri takip etmektedir. ABD hükümeti, ABD vatandaşlarına bu bölgelerden uzak durmalarını şiddetle tavsiye etmeye devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
4 ÖNLEM
Uyarı yazısında ayrıca harekata dair alınacak önlemler şöyle sıralandı:
- Sınır bölgelerinden kaçının.
- Beklenmedik bir şekilde büyük toplantıların veya protestoların yakınında bulunuyorsanız dikkatli olun.
- Düşük profilli olun.
- Güncellemeler için yerel medyayı takip edin.