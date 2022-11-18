Son dakika | ABD vatandaşlarını uyardı! Türkiye operasyona hazırlanıyor!

ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu, "Önümüzdeki günlerde Kuzey Suriye ve Kuzey Irak'ta potansiyel Türk askeri harekatına ilişkin güvenilir açık kaynaklı raporları izleniyor" diyerek ABD vatandaşlarına Türkiye'ye karşı uyarıda bulundu.

YAYINLAMA
Google News
Son dakika | ABD vatandaşlarını uyardı! Türkiye operasyona hazırlanıyor!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda Suriye'ye askeri operasyon düzenlenebileceğinin sinyalini vermiş, “Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma çabamızın yeni safhasına geçiyoruz” demişti.

"ABD VATANDAŞLARINA BU BÖLGELERDEN UZAK DURMALARINI ŞİDDETLE TAVSİYE EDİYOR"

Amerika Birleşik Devletleri'nin Erbil Başkonsolosluğu resmi internet sitesinde, Türkiye'nin önümüzdeki günlerde Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde askeri harekat düzenleyebileceğine dair ABD vatandaşlarına uyarıda bulundu. Başkonsolosluk tarafından yayımlanan uyarı yazısında, "ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu, Türkiye'nin önümüzdeki günlerde Suriye'nin kuzeyi ve Irak'ın kuzeyinde askeri harekat düzenleyebileceğine dair açık kaynaklı güvenilir haberleri takip etmektedir. ABD hükümeti, ABD vatandaşlarına bu bölgelerden uzak durmalarını şiddetle tavsiye etmeye devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

4 ÖNLEM

Uyarı yazısında ayrıca harekata dair alınacak önlemler şöyle sıralandı:

- Sınır bölgelerinden kaçının.

- Beklenmedik bir şekilde büyük toplantıların veya protestoların yakınında bulunuyorsanız dikkatli olun.

- Düşük profilli olun.

- Güncellemeler için yerel medyayı takip edin.

İlgili Haberler
Bakan Soylu CHP'li milletvekiline ateş püskürdü: “Mahkeme basan eşkıyalarsınız siz”
Bakan Soylu CHP'li milletvekiline ateş püskürdü: “Mahkeme basan eşkıyalarsınız siz”
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı hakkında konuştu: "Hiçbir şey bizi yıldıramaz. Türkiye Yüzyılı başlamıştır"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı hakkında konuştu: "Hiçbir şey bizi yıldıramaz. Türkiye Yüzyılı başlamıştır"
Bakan Dönmez, Karadeniz gazı için tarih verdi! Doğalgaza zam gelecek mi?
Bakan Dönmez, Karadeniz gazı için tarih verdi! Doğalgaza zam gelecek mi?
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Katar'ın alkol satış yasağı hakkında konuşan İbrahim Kalın: "Mantıklı bir karar aldı"
Katar'ın alkol satış yasağı hakkında konuşan İbrahim Kalın: "Mantıklı bir karar aldı"
Bakan Soylu CHP'li milletvekiline ateş püskürdü: “Mahkeme basan eşkıyalarsınız siz”
Bakan Soylu CHP'li milletvekiline ateş püskürdü: “Mahkeme basan eşkıyalarsınız siz”
ATV Müge Anlı bugünkü programı full, tek parça izle 18 Kasım 2022 Cuma| Müge Anlı ile Tatlı Sert programı son bölüm izle YouTube
ATV Müge Anlı bugünkü programı full, tek parça izle 18 Kasım 2022 Cuma| Müge Anlı ile Tatlı Sert programı son bölüm izle YouTube
Antalya'da feci kaza: 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Antalya'da feci kaza: 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Son Haberler
Katar 2022 Dünya Kupası açılış maçını İtalyan hakem Orsato yönetecek
Katar 2022 Dünya Kupası açılış maçını İtalyan hakem Orsato yönetecek
Onlarla anlaşmak çok zor! Sağlıklı bir ilişki arıyorsanız bu 3 burçtan uzak durun!
Onlarla anlaşmak çok zor! Sağlıklı bir ilişki arıyorsanız bu 3 burçtan uzak durun!
Son dakika | ABD vatandaşlarını uyardı! Türkiye operasyona hazırlanıyor!
Son dakika | ABD vatandaşlarını uyardı! Türkiye operasyona hazırlanıyor!
AnadoluJet Bilet Değişikliği Ve Bilet İptali Nasıl Yapılır?
AnadoluJet Bilet Değişikliği Ve Bilet İptali Nasıl Yapılır?
Bursalılar dikkat! Meteoroloji'den kritik uyarı: Trafikte aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler yaşanabilir
Bursalılar dikkat! Meteoroloji'den kritik uyarı: Trafikte aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler yaşanabilir
Bakan Kurum duyurdu! Arsa ve işyerine başvuru sayısı belli oldu
Bakan Kurum duyurdu! Arsa ve işyerine başvuru sayısı belli oldu
Çok Okunanlar
Onlarla anlaşmak çok zor! Sağlıklı bir ilişki arıyorsanız bu 3 burçtan uzak durun!
Onlarla anlaşmak çok zor! Sağlıklı bir ilişki arıyorsanız bu 3 burçtan uzak durun!
Son seçim anketi kulisleri hareketlendirecek! İşte partilerin aldıkları oy oranı...
Son seçim anketi kulisleri hareketlendirecek! İşte partilerin aldıkları oy oranı...
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 18 Kasım 2022 Cuma maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 18 Kasım 2022 Cuma maç programı
Sosyal medya hesabından skandal paylaşımla gündeme gelmişti! Mika Can Raun için istenen ceza belli oldu!
Sosyal medya hesabından skandal paylaşımla gündeme gelmişti! Mika Can Raun için istenen ceza belli oldu!
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
İzmir'de korkutan alarm: 2 ilçede orman yangını çıktı
İzmir'de korkutan alarm: 2 ilçede orman yangını çıktı
Yorumlananlar
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan Kılıçdaroğlu çıkışı! "Aday olursa..."
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan Kılıçdaroğlu çıkışı! "Aday olursa..."