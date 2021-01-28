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  3. Son dakika: ABD'de atık tesisinde sıvı nitrojen sızıntısı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika: ABD'de atık tesisinde sıvı nitrojen sızıntısı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri’nin Georgia eyaletinde bulunan bir atık tesisinde sıvı nitrojen sızıntısı meydana geldi. Olayda ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi.

Son dakika: ABD'de atık tesisinde sıvı nitrojen sızıntısı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri’nin Georgia eyaletinde bulunan bir atık tesisinde sıvı nitrojen sızıntısı meydana geldi. Olayda ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi.

Sıvı nitrojen sızıntısının ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybetmesine, 5 kişinin ise yaralanmasına neden olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin 5'inin olay yerinde, 1'inin ise acil durum odasında öldüğü öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiyeden 5 personelin de yaralandığı aktarıldı.

ABD'de atık tesisinde sıvı nitrojen sızıntısı! Ölü ve yaralılar var

Berkem Temizel
Gece Editörü
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