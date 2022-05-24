Son dakika | ABD'de bir ilkokula korkunç saldırı! Çoğu öğrenci 15 kişi yaşamını yitirdi

Son dakika! ABD'nin Teksas eyaletinde bir ilkokula düzenlenen saldırıda biri öğretmen 15 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Polisin operasyonu devam ediyor....

Yerel medyadan edinilen ilk bilgilere göre, saldırı San Antonio'nun 90 dakika batısındaki 16 binden fazla nüfusu bulunan Uvalde kasabasında gerçekleşti.