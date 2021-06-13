Son dakika | ABD'den Afrin'deki terör saldırısına ilişkin açıklama!

Son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'nin Afrin kentinde bir hastaneye düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu "barbar" saldırının çocukların ve sağlık çalışanlarının ölümüne sebep olduğu ifade edildi.

Siviller ve hastaneler dahil sivil altyapıların asla hedef alınmaması gerektiğini vurgulayan Price, "Suriye'nin Afrin kentindeki el-Şifa hastanesine dün yapılan saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Suriye’nin Afrin kentinde bulunan bir özel hastaneye yapılan saldırıda 13 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Türkiye saldırıyı YPG'ye bağlarken, YPG'ye yakın Suriye Demokratik Güçleri saldırıyla bağlantıları olmadığını açıkladı.

Saldırıya ilişkin Hatay Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Rejim tarafında kontrol edilen Tel Rıfat bölgesinden PKK//YPG terör örgütü unsurlarınca yapılan Grad Füzesi ve top atışları Afrin merkezde bulunan Özel Şifa Hastanesinin Acil Bölümü’ne isabet etmiştir. Hastanede tedavi gören 13 sivil hayatını kaybetmiş, 27 sivilin yaralandığı tespit edilmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır"

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

“Terör örgütü PKK/YPG, insanlık dışı bir saldırı daha gerçekleştirdi. Tel Rıfat bölgesinde yuvalanmış teröristler Afrin şehir merkezini ve Şifa hastanesini top ve ÇNRA atışlarıyla hedef aldı. Saldırıda 13 sivil hayatını kaybederken çok sayıda sivil de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü PKK/YPG’ye ait hedefler derhal ateş altına alınmış, doğrudan masum sivilleri hedef alan bu alçak saldırı Rusya Federasyonu tarafına bildirilmiştir. İnsanlık düşmanı teröristler bu saldırıların hesabını misliyle vereceklerini bilmelidir”

Dışişleri Bakanlığı'ndan saldıtıya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

“Afrin şehir merkezine ve Suriye Amerikan Tıp Derneği destekli El Şifa Hastanesine ve Acil Bölümü’ne bugün (12 Haziran) PKK/YPG/SDG tarafından Tel Rıfat’tan yapılan, aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz. Hayatını kaybeden Suriyeli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Masum sivilleri ve Suriye halkına her koşulda hizmet vermek için yılmadan çalışan sağlık çalışanlarını top ve füzeyle hedef almaktan çekinmeyen PKK/YPG/SDG, terör örgütü kimliğini ve kanlı yüzünü bir kez daha göstermiştir.

Bu itibarla, uluslararası toplumu gerçekleri görmeye, farklı isimler altında faaliyet gösteren bu terör örgütüne desteklerini sonlandırmaya davet ediyoruz.

Milli güvenliğimize ve Suriyeli sivillere tehdit teşkil eden tüm terör örgütleriyle her zaman ve her yerde mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi yineliyoruz.”

Ankara’nın suçlamalarının ardından Twitter hesabı üzerinden İngilizce açıklama yapan Suriye Demokratik Güçleri Komutanı Mazlum Abdi saldırıyı kınadı ve suçlamaları reddetti.

SDG’nin Afrin’deki hastaneye “trajik” diye nitelediği saldırıdan sorumlu olmadığını savunan Abdi, “Masum yaşamların kaybından dolayı derinden üzgünüz. Kuşkusuz saldırıyı kınıyoruz. Hastanelerin hedef alınması uluslararası hukukun ihlalidir” ifadelerini kullandı.

Hawar Haber Ajansı da SDG’ye dayandırdığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bazı basın yayın kuruluşları kurumumuza yönelik gerçekten uzak asılsız haberler yaymaktadır. Efrîn’e yönelik yapılan saldırıların güçlerimiz tarafından yapıldığına dair ortaya atılan iddialar asılsızdır. Bir kez daha altını çizmek istiyoruz. Söz konusu bölgede hiçbir unsurumuz bulunmamaktadır. Yapılan bombardımanla da hiçbir şekilde ilişkimiz bulunmamaktadır. Tüm basın yayın kuruluşlarına yalan haberlerin yayılmaması konusunda çağrı yapıyoruz.”