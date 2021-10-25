Son dakika | ABD'den flaş büyükelçi açıklaması: Diyalog kurmaya devam edeceğiz

Son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ABD-Türkiye ilişkileri ile ilgili açıklamada bulundu.

"Biden yönetimi olarak, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarına saygıyı küresel olarak desteklemeye devam edeceğiz. ABD olarak Türkiye ile ortak önceliklerde iş birliği arayışındayız. Herhangi bir anlaşmazlığı gidermek için diyalog kurmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanan Price açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

"İlerlemenin en iyi yolunun karşılıklı çıkar konularında iş birliği yapmak olduğuna inanıyoruz ve Türkiye ile birçok konuda ortak çıkarlarımız olduğunu biliyoruz."