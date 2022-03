Son dakika! ABD'den Rusya'ya bir yaptırım daha! Petrol ve doğal gaz almayacaklar!

Son dakika haberi: ABD Başkanı Joe Biden Rusya'ya yönelik yaptırımlarına bir yenisini daha eklediklerini açıkladı. Düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Biden, Rusya'dan hem petrol hem de doğalgaz ithalini yasakladığını açıkladı.

Biden, "Petrol ve ilgili ürünlerden kazanılan kar, bu savaşı desteklememeli" dedi.

"SAVAŞI DESTEKLEMEYECEĞİZ"

ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Biz Putin'in savaşını hiçbir şekilde desteklemeyeceğiz. Elbette saldırılara karşı adımlar attık. Odağımızı her zaman bu bölgede tuttuk. Avrupa'daki müttefik ve ortaklarımız belki bu noktada bize katılamayabilir. Avrupalı ülkeler bu kaynağa daha bağımlı. Biz aksine net ihracatçı pozisyonundayız. Onlar bu adımı atamasa bile bizim Rusya enerjisinin üstünde çalışmalarımız devam edecek. Bugün biz amacımız doğrultusunda birlikte olmayı sürdüreceğiz. Putin'in savaş makinası olmasının önüne her şekilde geçmeye çalışacağız."

"BİR BEDELİ OLACAK"

"Özgürlüğü korumanın bir bedeli olacaktır, bu bedeli Amerika da hissedecektir. Demokratlar olarak bunu yapmanın zorunlu olduğunu düşünüyoruz. Sayın Zelenskiy ile pek çok görüşmeler gerçekleştirdik. Ukrayna ve Ukrayna halkını desteklemeyi sürdüreceğiz. Toplamda 1 milyar dolara yaklaşan yardımlarımız her gün koordineli olarak çıkış yapmakta. Silahlar tarafında Almanya ve Finlandiya ile görüşmelerimiz devam ediyor."

"TIBBİ DESTEĞİ SÜRDÜRÜYORUZ"

"Ukrayna halkının civar ülkelere kaçmasını yakinen takip ediyoruz. Gerekli olduğu noktalarda tıbbi desteğimizi sürdürüyoruz. Blinken de Polonya ve Ukrayna'ya ziyaretler gerçekleştirdi. Avrupalı mevkidaş ve dostlarımızla durumu değerlendiriyoruz. Savaştan kaçanların güvenli noktalara ulaşabilmesi için çabalarımızı sürdürüyoruz."

"EMSALİ GÖRÜLMEMİŞ SONUÇLARI OLACAK"

"Şu çok net; biz Amerika olarak sorumluluğu paylaşacağız. Mültecileri desteklemeyi sürdüreceğiz. Dün de Fransa, Almanya, İngiltereli mevkidaşları ile bir dizi görüşmeler gerçekleştirdik. Bu saldırıya karşı neler yapılabildiğini an be an konuşuyoruz. Tarihte emsali görülmemiş ekonomik yaptırımlar gerçekleştirdik. Bunun da emsali görülmemiş sonuçları olacaktır. Rusya ekonomisinde. Ruble yüzde 50'den fazla değer kaybetti. 1 Ruble artık 1 ABD centi kadar neredeyse."

"YAPTIRIMLARIMIZ DEVAM EDİYOR"

"Rusya'ya aynı zamanda uluslararası finansal sistemden kesip atmak da onların hareket kabiliyetini kısıtlamıştır. Diğer önemli ürünlerde de yaptırımlarımız devam ediyor. Bunun etkilerini yıllarca göreceğiz. Kimi şirketler Amerikan Express, MasterCard Rusya'da hizmetlerini askıya aldı. Nike, Apple gibi markalar da operasyonlarını askıya almakta. Özel sektörde de Putin'in kararının nelere mal olduğunu görmeye başladık."

"SAVAŞ AİLELERİ DE ETKİLEMEKTE"

"Çok net bir şekilde Rus oligarklarının da peşindeyiz. Onların lüks yatları, evleri takibimizde, bunun bedelleri ödenecek. Bahsettiğimiz yatlar gerçekten yüz milyonlarca dolar değerindeki yatlar. Putin'in savaşı aileleri de etkilemekte. Ukrayna sınırına dayandıkları andan itibaren 75 cent kadardı yakıt fiyatı. Bunun yaptırımların ne tip sonuçlara bizi götüreceğini takip edeceğiz. Ortak petrol rezervlerimizin 60 milyon kadarını değerlendiriyoruz."

"FİYATLARI ARTIRACAĞININ FARKINDAYIZ"

"Güvenilir tedarik kaynakları aramaktayız. Amerika halkını ve işletmelerini korumak için çalışmalarımız devam ediyor. Petrolden, gazdan iş dünyasına kadar her şeyin takibindeyiz. Aldığımız kararların fiyatları artıracağının farkındayız; ama aşırı fiyat artışı söz konusu olursa bununla ilgili kararlar almaya hazırız. Petrol ve ilgili ürünlerden edinilecek kâr bu savaşı beslememeli."

"PETROLDE REKOR BEKLİYORUZ"

"Gaz ve petrol sektöründeki şirketleri yine Rusya'dan çıkış yaparak kendilerine alternatif aramaya başladılar bile. Şu konuda net olmak istiyorum; benim yönetimim ya da politikaların yerel enerji üretimlerini geride tutmadığını söylemek isterim. Pandemi döneminde bile Amerika üretimini önceki yönetimden çok daha iyi bir şekilde gerçekleştirdi. Önümüzdeki sene petrolde rekor bekliyoruz."

"RAKAMLARA BAKARAK KARAR ALDIK"

"Yüzde 90'ı içeride kalan yüzde 10 ise yine bizim tarafımızda gerçekleştirilmekte. Geçen seneyle karşılaştırdığımız zaman rakamların iyi olduğunu, açılan kuyuların çok iyi olduğunu görebilirsiniz. Biz gerçeklere ve rakamlara bakarak karar aldık. Bizim enerji bağımsızlığında uzun vadeli düşünmeye başlamamız lazım."

"HALKIN ENDİŞELENMEMESİNİ İSTİYORUZ"

"Bütün bu yaşananlar temiz enerji dönüşümü konusunda bizi motive etmeli. Bu görüşü Avrupalı dostlarımızla paylaşıyoruz. Yeşil ve bağımsız adımlarımızı derhal atmaya başlamalıyız. Temiz enerjiye yapılan yatırımlar hiçbir şekilde sıkıntı yaratmayacaktır. Her alanda yapılması gerekeni takip ediyoruz. Petrol ve yakıt fiyatlarının geleceği konusunda Amerikan halkının endişelenmemesini istiyoruz."

"PUTİN'İN ZAFERİ HALİNE GELMEYECEK"

Temiz enerji teknolojilerinde atılan adımlar Amerika'yı 1 numara yapacaktır. Son haftalarda yaşananlar, Ukrayna halkının cesareti hepimizi cesaretlendirdi. Onların özgürce yaşama savaşı hepimize ilham kaynağı oldu. Rus halkı için de aynı şey geçerli. Dünya çapında ateşkes çağrıları yapıldı. Böylelikle insani koridorlar açılsın, diplomasiye yol verilsin. Putin bedeli ve sonucu ne olursa olsun kararlarını uygulamaya devam etti. Okullar, pastaneler, hastaneler saldırı altında kaldı. Bir yandan baktığımızda 2 milyon kadar Ukraynalı mülteci duruma geçti. İnanılmaz bedeller ödenecek ancak şu net, Ukrayna hiçbir zaman Putin'in zafer yeri haline gelmeyecektir."

"PUTİN'E İSTEDİKLERİNİ ASLA VERMEYECEK"

"Putin bugün barış ve istikrarı bozmuş olsa da yarın bütün dünya Amerikan halkıyla olduğu gibi iyi şartlarda, refahta yaşamını sürdürecektir. Ukrayna halkına baktığımızda mesajı çok net; Putin'e istediklerini asla vermeyecek. Hayatlarını, topraklarını, demokrasilerini korumaya devam edecek. Biz de desteğimizi sürdüreceğiz ki bu şiddet son bulsun."

"Artık dünyanın her bir köşesinden özgürlük mesajları veriliyor. Bu mesajlar Putin'i zayıflatırken dünya halkını güçlendiriyor. Tanrı Ukrayna halkını korusun. Teşekkür ediyorum."