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  3. SON DAKİKA! AB'den Rusya'ya Navalnıy yaptırımı

SON DAKİKA! AB'den Rusya'ya Navalnıy yaptırımı

Son dakika haberi... Avrupa Birliği (AB) yetilileri, Rus muhalif Navalnıy'ın tutuklanması üzerine 4 Rus yetkili üzerinde yaptırım uyguladıklarını duyurdu. Yaptırım uygulanan kişiler arasında Soruşturma Komitesi Başkanı, başsavcı ve cezaev müdürü bulunduğu öğrenildi.

SON DAKİKA! AB'den Rusya'ya Navalnıy yaptırımı

Son dakika haberi... Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın tutuklanması sbeebiyle 4 Rus yetkili hakkında yaptırım uygulandığını açıklayan Avrupa Birliği yetkilileri, Rusya'da sıklıkla karşılaşılan keyfi tutuklama, insan haklarını hiçe sayma, toplanma ve ifade özgürlüğünün engellenmesi gibi sebeplerle yeni kısıtlama tedbirlerinin devreye konduğunu açıkladı. 

Açıklamada, Navalnıy'ın tutuklanması ve bu nedenle gerçekleştirilen protestoların bastırılmasında rol oynayan Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastırkin, Rusya Başsavcısı İgor Krasnov, Ulusal Muhafızlar Birliği Başkanı Viktor Zolotov ve Federal Cezaevi Servisi Müdürü Aleksandr Kalaşnikov'a yaptırım uygulandığı belirtildi. 

SON DAKİKA! AB'den Rusya'ya Navalnıy yaptırımı

Yaptırım sonuçları olarak yukarıda ismi geçen kişilerin mal varlıklarının dondurulmasının yanı sıra bu kişilere seyahat yasağı getirildiği belirtildi. 

NE OLMUŞTU?

Rus muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği şüphesi üzerine Almanya'nın Berlin kentinde tedavi görmesinin ardından 17 Ocak'ta ülkesinin başkenti Moskova'daki havalimanında tutuklanmıştı. 

SON DAKİKA! AB'den Rusya'ya Navalnıy yaptırımı

2 Şubat'ta Moskova Şehir Mahkemesi'nde yargılanan Navalnıy'ın davası sonuçlanmış ve geçmişte yolsuzluk yaptıüı iddialarına ilişkin 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezası bulunan muhalif, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle hapis cezasına çevrilmişti. Önceden 10 ay boyunca ev hapsinde olan Navalnıy'ın bu cezasını hesaba katan mahkeme, kalan ceza için hapishanede kalmasına karar vermişti. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 16 Şubat'ta Navalnıy'ın derhal serbest bırakılması için Rusya'ya geçici tedbir aldığını bildirmeye karar vermişti.

(AA)

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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