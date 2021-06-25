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  3. SON DAKİKA | AB'den Türkiye'ye Suriyeli mülteciler için 3 milyar euro

SON DAKİKA | AB'den Türkiye'ye Suriyeli mülteciler için 3 milyar euro

SON DAKİKA |AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, AB'nin Türkiye'deki Suriyelileri desteklemek için 2024'e kadar 3 milyar euro bütçe ayıracağını bildirdi.

SON DAKİKA | AB'den Türkiye'ye Suriyeli mülteciler için 3 milyar euro

SON DAKİKA HABERİ... Avrupa Birliği'nden Suriyeli mültecilerle ilgili açıklama yapıldı. AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, AB'nin Türkiye'deki Suriyelileri desteklemek için 2024'e kadar 3 milyar euro bütçe ayıracağını bildirdi.

SON DAKİKA | ABden Türkiyeye Suriyeli mülteciler için 3 milyar euro

TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİLERE DESTEK

Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları Brüksel'de Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde bir araya geldi. Türkiye oturumunda, mülteci konusu gündeme geldi. Merkel, AB liderlerinin Türkiye'ye göç anlaşması kapsamında 3 milyar euro verilmesi konusunda uzlaşmaya vardığını açıklamıştı. Leyen de, AB'nin Türkiye'deki Suriyelileri desteklemek için 2024'e kadar 3 milyar euro bütçe ayıracağını bildirdi.

SON DAKİKA | ABden Türkiyeye Suriyeli mülteciler için 3 milyar euro

AB liderleri, AB Komisyonu'ndan Türkiye ve bölgedeki diğer ülkelerde bulunan Suriyeliler için sağlanacak finansmanla ilgili resmi teklifi gecikmeksizin sunmasını istedi.

SON DAKİKA | ABden Türkiyeye Suriyeli mülteciler için 3 milyar euroSON DAKİKA | ABden Türkiyeye Suriyeli mülteciler için 3 milyar euro

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