Son dakika | ABD'nin Afganistan politikası ne olacak? ABD Başkanı Biden'dan flaş Afganistan açıklaması!

Son dakika haberi... Afganistan’da Taliban’ın ilerleyişi sonrası ülkede yaşanan olaylar ile ilgili açıklamalarda bulunan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Afganistan'la ilgili eleştirilere yanıt verdi.

Biden'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Ulusal Güvenlik ekibim ve ben çok yakından takip ediyoruz. Hızlıca planlarımızı uyguluyoruz. Her türlü duruma cevap vermek için. Gördüğümüz hızlı düşüş de dahil. Buraya nasıl geldiğimizi hatırlatmak istiyorum. ABD'nin çıkarlarını... Afganistan'a 20 yıl önce gittik. Bize saldıranları yakalanmak için. Çok ciddi anlamda El-Kaide'ye hasar verdik. Onları yakaladık. Afganistan'da hiçbir zaman merkezi bir ulus kurmak değildi. Amacımız ABD topraklarında terör saldırılarının önüne geçmekti. Birçok ülkede uydu örgütler kuruyor. Bu tehditler bizim desteğimizi gerektiriyor. Bu yüzden terörle mücadele operasyonları yürütüyoruz birçok ülkede. Terörle mücadele kapasiteyi geliştirdik. Net bir şekilde tepeden tehditleri kontrol edebilecek durumdayız."

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