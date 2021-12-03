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  3. Son dakika | Acı haber duyuruldu: Eski Bakan Güldal Akşit hayatını kaybetti! Güldal Akşit kimdir?

Son dakika | Acı haber duyuruldu: Eski Bakan Güldal Akşit hayatını kaybetti! Güldal Akşit kimdir?

Son dakika... Turizm Bakanlığı görevinin ardından Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevinde bulunan AK Parti Genel Başkan Danışmanı Güldal Akşit, koronavirüs salgını nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Son dakika | Acı haber duyuruldu: Eski Bakan Güldal Akşit hayatını kaybetti! Güldal Akşit kimdir?

Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Güldal Akşit'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakan Soylu paylaşımında,"  Bakanımız, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız; yol arkadaşımız, dava ve çalışma arkadaşımız, Güldal Akşit Ablamızın Hakk’ın rahmetine kavuştuğunu öğrendik. Güldal Ablamıza Allah’tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âlî olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

BAKAN SOYLU: ÖNEMLİ ÇALIŞMALARIN ALTINA İMZA ATTI

CNN Türk canlı yayına bağlanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güldal için, " Korona tedavisi görüyordu, birlikte mesai arkadaşlığı yaptık. Önemli çalışmaların altına imza attı. Bakanlık yaptığı dönemde üstün sadakatini sürekli olarak göstermiştir." dedi. 

Son dakika | Acı haber duyuruldu: Eski Bakan Güldal Akşit hayatını kaybetti! Güldal Akşit kimdir?

ÇEŞİTLİ BAKANLIK GÖREVLERİ YÜRÜTTÜ

22. ve 23. Dönem İstanbul Milletvekili olan Akşit 58. Hükümette Turizm Bakanı, 59. Hükümette önce Turizm Bakanı, sonra Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DANIŞMANIYDI

Akşit son olarak,  AK Parti Genel Başkan Danışmanlığı ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi olarak siyasi çalışmalarına devam ediyordu.

ANKARA'DA TEDAVİ GÖRÜYORDU

Bir süre önce koronavirüs testi pozitif çıkan Güldal Akşit, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

 

 

GÜLDAL AKŞİT KİMDİR?

Güldal Akşit, 1960’ta Malatya’da dünyaya geldi. Avukat olan Güldal Akşit,  Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest Avukat olarak çalışma hayatına başladı.

14 Ağustos 2001’de kurulan AK Parti’nin kurucu üyesidir.

22. ve 23. Dönem İstanbul Milletvekili olan AKŞİT, 58. Hükümette Turizm Bakanı, 59. Hükümette önce Turizm Bakanı, sonra Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkan Vekilliği yapan AKŞİT;

9 Nisan 2009 tarihinde TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığına seçildi.

12 Haziran 2011 tarihine kadar kurucu başkan olarak TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı görevi yapmıştır.

Türkiye’de Kadın Hakları ile ilgili yapılan yasal düzenlemelerde ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda farkındalık yaratılması açısından önemli katkılarda bulunmuştur.

Ayrıca STK’larla Devlet arasındaki ilişkilerin gelişimine ve güçlendirilmesine destek olmuştur.

AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevini 2006 tarihinden bu yana yürümekte olan Güldal AKŞİT;

08 Temmuz 2011 – 14 Ekim 2014 tarihleri arasında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı görevi yapmıştır.

Akşit, AK Parti Genel Başkan Danışmanlığı ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi olarak siyasi çalışmalarına devam ediyordu.

Evli ve İngilizce biliyordu.

{TITLE_STRIP}Gürdal Akşit kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Gürdal Akşit Biyografisi

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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