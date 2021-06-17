Son dakika |Acı haber: İş insanı Kerim Gözalan hayatını kaybetti

Gözalan Group'tan yapılan açıklamada," Şirketimizin kurucusu, Yönetim Kurulu Başkanı, engin vizyonu ve yarattığı değerlerle bugünlere ulaşmamızı sağlayan değerli büyüğümüzü Kerim Gözalan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kerim Bey'i güler yüzüyle, hoş sohbetiyle, çok değerli tavsiyeleriyle en önemlisi babacan yaklaşımıyla daima hatırlayacağız. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer aldı.

Kerim Gözalan, birçok ünlü markanın Türkiye'ye getirilmesinde rol oynamış önemli bir iş insanı olarak biliniyordu.