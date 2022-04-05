Son dakika | Açıklamaları başına iş açtı! MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy disipline sevk edildi

Son dakika... MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, katıldığı bir TV programında yaptığı ekonomik gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunmuştu.

MHP'DEN AÇIKLAMA

Söz konusu ifadeler sonrası Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. E. Semih Yalçın tarafından yapılan açıklamada," Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy basına yapmış olduğu parti politikalarımıza aykırı açıklamalarından dolayı, parti tüzüğümüzün disipline dair hükümlerini uygulamak üzere tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

MHP'Lİ VEKİL NE DEDİ?

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, Kayseri'de yerel bir TV kanalında katıldığı programda ekonomide yaşanan gelişmeleri değerlendirerek, "Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yok sayamayız. Bir şey yok saydığınızda problem ortadan kalkmıyor ve bu tepkiyi getiriyor” demişti.

Ersoy, " Enerji krizi var böyle oldu' demek yerine biz önümüzdeki süreçte ne yaparız? Bu bir kaçamak. Tamam dünyada ekonomik kriz var, bizde de var. Bunu çözmeyecek miyiz yani? Bu doğru değil. Bu yaklaşımı ben kabul etmiyorum. Bunlar var, ama bunu çözecek olan yine Cumhur İttifakı" ifadelerini kullanmıştı.