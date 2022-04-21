Son dakika | Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Bursa ve Gaziosmanpaşa'daki terör saldırıları için açıklama: Eş zamanlı terör saldırısı olduğu bir gerçek

Bakan Bozdağ, Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse yapılan EYP'li terör saldırısına ilişkin olarak," 1 infaz memuru hayatını kaybetti Yaralılarımızın durumu iyi. İnfaz koruma memurları çok zor şartlar altında görev yapıyorlar. Faille ilgili güvenlik güçleri yakın takipte, İz sürmeye devam ediyor. İlk verilere göre önemli sonuçlara ulaştıklarını görüyoruz. Çalışma hızlı şekilde devam ediyor." dedi.

TÜGVA TEMSİLCİLİĞİNE TERÖR SALDIRISI

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) temsilciliğine yapılan terör saldırısı için de konuşan Bakan Bozdağ," Gaziosmanpaşa’da gerçekleşen saldırı ile Bursa’da yaşanan saldırıların eş zamanlı ve kullanılanlar aynı. Saldırıların terör saldırısı olduğu bir gerçek." diye konuştu.

CEMAL KAŞIKÇI DOSYASI

Bozdağ, Suudi Arabistan'a adli makamlarına devredilen Cemal Kaşıkçı dosyası için ise," Bu nakil Türk mahkemelerinin son sözü söyleme hakkını ortadan kaldırmıyor. Dosya açık sadece yargılama durmuş olacak." ifadelerini kullandı.

Son dakika | Adalet Bakanı Bozdağ'dan Cemal Kaşıkçı davası açıklaması: Mahkemenin yargılamanın nakline karar vermesi; kanuna uygundur

Son dakika | Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi davasında karar: Yargılama Suudi Arabistan'a devredildi

Son dakika! TÜGVA ofisine bombalı saldırı! İşte ilk görüntüler!

Son dakika! Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama! Kahreden haber geldi