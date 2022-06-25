Son dakika | Adalet Bakanı Bozdağ son noktayı koydu: 2023'te yapılacak seçim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2. seçimi olacak

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ağrı'ya gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Bakan Bekir Bozdağ, muhalefetin gündeme getirdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimlerindeki adaylığına değindi. Bakan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olabileceğini dile getirerek tartışmalara son noktayı koymuş oldu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023'te aday olması anayasaya da yasaya da uygundur. Bunun pek çok nedeni var. Bir defa 2014'te yapılan seçim parlamenter sistem içinde yapılmıştır. İki, sembolik Cumhurbaşkanı seçimidir. Üç, sorunsuz seçimdir. Yürütme organı olmayan Cumhurbaşkanlığı seçimidir.

"CUMHURBAŞKANI ADAY GÖSTERME ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK OLDU"

2014 ile birlikte Cumhurbaşkanlığı seçimine dair maddeler yeniden yazıldı, madde tamamen yazıldı. Aday gösterme şartlarında değişiklik oldu. Önceden partisi ile ilişkisi kesiliyordu. 2014'te Sayın Cumhurbaşkanımız Genel Başkanlıktan ayrıldı. Cumhurbaşkanı o zaman yürütme organı değildi. Seçim usulü de değişti. Vekil sayısı 600 oldu.

"CUMHURBAŞKANLIĞI STATÜSÜ TAMAMEN DEĞİŞMİŞTİR"

Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılıyor. Cumhurbaşkanı şu an devletin başıdır. Yürütmenin başıdır. Cumhurbaşkanlığı statüsü tamamen değişmiştir.

2018'de yapılan seçim yürütme organı olan, devletin başı olan Cumhurbaşkanı seçimidir.

2017 Anayasa değişiminin yürürlük maddesi olan 18. maddede, cumhurbaşkanı ve parlamento seçimiyle ilgili olan maddelerde, takvimin ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer diyor.

"İKİNCİ SEÇİMİ OLACAK, AÇIKÇA YAZIYOR"

Anayasa ne diyor? Cumhurbaşkanı seçimi, statüsü ve değişikliklerin yürürlüğe ne zaman girecek? İlk seçimde. İlk seçim 24 Haziran 2018'de yapıldı. Dolayısıyla 2017 Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanımız ilk defa 2018'de Cumhurbaşkanı seçildi. 2023'te yapılacak seçim Cumhurbaşkanımızın ikinci seçimi olacaktır. Yürürlüğü açıkça yazıyor."

ORMAN YANGINLARI

Orman yangınları her bir vatandaşımızı derinden üzmektedir. Adeta ciğerlerimiz adeta cayır cayır yanmaktadır. Cumhurbaşkanımız yaptığı açıklama ile mevcut cezaların yeterli olmadığı yönündeki görüşünü ortaya koydu. En ağır yaptırım olan idam cezası dahil en ağır yaptırımın değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Şu anki mevzuata göre kasten orman yakanlara verilen cezanın alt sınırı 10 yıldan başlıyor, üst sınır yok. Bu cezaların yeniden ele alınmasında Adalet Bakanlığı olarak fayda görüyoruz. Çalışmalarımız başladı. Çalışmalarımız somutlaşınca Cumhurbaşkanımıza ve kamuoyuna sunacağız.

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