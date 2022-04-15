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  3. Son dakika | Adalet Bakanı Bozdağ'dan Cemal Kaşıkçı davası açıklaması: Mahkemenin yargılamanın nakline karar vermesi; kanuna uygundur

Son dakika | Adalet Bakanı Bozdağ'dan Cemal Kaşıkçı davası açıklaması: Mahkemenin yargılamanın nakline karar vermesi; kanuna uygundur

Son dakika... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Suudi Arabistan adli makamlarına devredilen Cemal Kaşıkçı davası için," Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada Mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi; kanuna uygundur, yargı yetkisinin devri değildir, davanın düşmesi değildir." dedi.

Son dakika | Adalet Bakanı Bozdağ'dan Cemal Kaşıkçı davası açıklaması: Mahkemenin yargılamanın nakline karar vermesi; kanuna uygundur

Son dakika...  Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada Mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi; kanuna uygundur, yargı yetkisinin devri değildir, davanın düşmesi değildir, Bu hakikati bilmelerine rağmen kimi siyasilerin aksi beyanı, siyasî hesapla yapılan çarpıtma yorumdur." 

 

{TITLE_STRIP}Son dakika | Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi davasında karar: Yargılama Suudi Arabistan'a devredildi

 

NE OLMUŞTU?

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim 2018 tarihinde evlilik işlemleri için geldiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin davanın duruşması İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. Davaya haklarında yakalama kararı bulunan firari 26 sanık katılmadı.

İstanbul Barosu tarafından görevlendirilen bazı avukatların sanıkları temsil ettiği duruşmada, Kaşıkçı'nın nişanlısı müşteki Hatice Cengiz ile avukatı da hazır bulundu.

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosya hakkında durma kararı verilerek, yargılamanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrini kararlaştırdı.

Son dakika | Adalet Bakanı Bozdağ'dan Cemal Kaşıkçı davası açıklaması: Mahkemenin yargılamanın nakline karar vermesi; kanuna uygundur

Bölge Gündem Editör Ekibi
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