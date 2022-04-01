Son dakika | Adalet Bakanı Bozdağ'dan flaş açıklama! HDP'li Semra Güzel kaçtı mı?

Son dakika! Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın HDP'li Semra Güzel hakkında yaptığı açıklama dikkat çekti.

Bakan Bozdağ, Cemal Kaşıkçı davasından, Sedat Peker'in iadesine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Bozdağ, dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP'li Semra Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadığını belirterek ''Resmi kanallar açısından yurt dışına da çıkış gözükmüyor'' dedi.

Adalet Bakanı, Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) iadesine yönelik olarak ise ''İade talebimize BAE'den bir cevap söz konusu değil'' diye konuştu.

Bakan Bozdağ Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davanın Suudi Arabistan'a nakline ilişkin de konuştu.

Bozdağ, ''Görüşümüzü bugün göndereceğiz. Bu yargılamanın, davanın nakli konusunda bakanlık olarak olumlu görüş bildireceğiz'' ifadelerini kullandı.