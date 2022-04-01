Son dakika | Adalet Bakanı Bozdağ'dan flaş açıklama! HDP'li Semra Güzel kaçtı mı?Son dakika | Kremlin duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefon görüşmesi yapacakTRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 25. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle YoutubeATV Bir Zamanlar Çukurova 130. bölüm full, tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle YoutubeKanal D Camdaki Kız 37. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm izle YoutubeTV8 Survivor All Star 65. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeDüğün gibi doğum günü partisi yapan Kadir Ezili'ye Mahmut Tuncer'den şaşırtan sözler! "Hizmetçi çocuk"Bayram emeklilere erken geliyor! İkramiyeler bu ay içinde hesaplarda olacakEnver Aysever ile Ümit Özdağ arasında Suriyeli mülteci polemiği! Özdağ göndereceğini söyledi, Aysever karşı çıktıŞevval Şahin tarafından terk edildiği söylenen Yiğit Marcus Aral'dan 'Eskort' göndermesi! Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Meedo ile...
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | Adalet Bakanı Bozdağ'dan flaş açıklama! HDP'li Semra Güzel kaçtı mı?

Son dakika | Adalet Bakanı Bozdağ'dan flaş açıklama! HDP'li Semra Güzel kaçtı mı?

Son dakika! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel'in yurt dışına çıkıp çıkmadığının araştırıldığını söyledi.

Son dakika | Adalet Bakanı Bozdağ'dan flaş açıklama! HDP'li Semra Güzel kaçtı mı?

Son dakika! Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın HDP'li Semra Güzel hakkında yaptığı açıklama dikkat çekti.

Bakan Bozdağ, Cemal Kaşıkçı davasından, Sedat Peker'in iadesine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Bozdağ, dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP'li Semra Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadığını belirterek ''Resmi kanallar açısından yurt dışına da çıkış gözükmüyor'' dedi.

Adalet Bakanı, Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) iadesine yönelik olarak ise ''İade talebimize BAE'den bir cevap söz konusu değil'' diye konuştu.

Bakan Bozdağ Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davanın Suudi Arabistan'a nakline ilişkin de konuştu.

Bozdağ, ''Görüşümüzü bugün göndereceğiz. Bu yargılamanın, davanın nakli konusunda bakanlık olarak olumlu görüş bildireceğiz'' ifadelerini kullandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT