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  3. Son dakika... Adalet Bakanı Gül'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Son dakika... Adalet Bakanı Gül'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Gül, İstanbul Sözleşmesine ilişkin olarak," Uluslararası sözleşmelerin onayı ve yürürlüğe konulması usulü hukukumuzda açıktır. TBMM katılmayı onaylar, yürütme de bunu bir kararla yürürlüğe koyar. Yürürlüğün aynı şekilde durdurulması ve feshi, yürütmenin yetkisindedir." dedi.

Son dakika... Adalet Bakanı Gül'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Son dakika... Adalet Bakanı Gül'ün İstanbul Sözleşmesine ilişkin açıklamaları şu şekilde:

"Uluslararası sözleşmelerin onayı ve yürürlüğe konulması usulü hukukumuzda açıktır. TBMM katılmayı onaylar, yürütme de bunu bir kararla yürürlüğe koyar. Yürürlüğün aynı şekilde durdurulması ve feshi, yürütmenin yetkisindedir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılığımız tamdır. Mağdurlar hakkında adli süreçteki koruma halkasını her geçen gün daha da güçlendiriyoruz.

Bizim için kadına yönelik şiddetle mücadele, bir insan hakları mücadelesidir. Bu anlayışla tüm kurumlarımızla birlikte insanımızın onurunu, aileyi ve toplumsal dokumuzu korumaya kararlılıkla devam ediyoruz."

Tayfun Altuntaş
Editör
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