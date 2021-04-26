SON DAKİKA! Adalet Bakanlığından Joe Biden'ın soykırım açıklamasına sert sözler
Son dakika.. Adalet Bakanlığından, Biden'ın skandal sözlerine ilişkin açıklama geldi. Joe Biden Ermeni olaylarının soykırım olduğunu ifade etmişti. Bunun üzerine Bakanlık, Biden'ın sözlerinin hukuki olarak hiçbir karşılığı olmadığını belirterek bireylerin olduğu gibi devletlerin lekelenmeme hakkı olduğunu savundu.
Son dakika.. ABD Başkanı Joe Biden'ın Ermeni olaylarını soykırım olarak tanımasının ardından bir açıklama da Adalet Bakanlığı tarafından geldi. Adalet Bakanlığı tarafından Biden'ın dediklerinin hukuki olarak hiçbir karşılığının bulunmadığı ifade edilen açıklamada 'ABD Devlet Başkanı'nın açıklamalarının hukuki bir karşılığı yoktur. Bireylerin olduğu gibi devletlerin de lekelenmeme hakkı vardır.' sözlerini sarf edildi.
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