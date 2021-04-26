Aydın'da yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındıBursa’da AK Parti ve MHP el ele verdi! Cumhur ittifakı uyum içindeIğdırlı besicilerin ilkbahar mesaisi başladı, hayvanlar meralara kavuştuGenç bedenler böyle ziyan oluyor! Uyuşturucu kullanıp, kendilerini kaybediyorlar‘Çatkapı’ projesiyle iftar öncesi vatandaşlar ziyaret ediliyorHercai final yaptı! Dizinin Reyyan'ı Ebru Şahin'in paylaşımı duygulandırdı!LGS iptal mi oldu? LGS ertelendi mi 6 Haziran 2021? ÖSYM son dakikaTerör örgütüne yönelik operasyon! Gözaltına alınanlar arasında HDP’li yöneticiler de varSivas'ta korku filmlerini aratmayan mahalle: Kargalar kabus yaşatıyor!Samsun'da trafik kazası! Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç bariyerlere saplandı: 2 yaralı
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. SON DAKİKA! Adalet Bakanlığından Joe Biden'ın soykırım açıklamasına sert sözler

SON DAKİKA! Adalet Bakanlığından Joe Biden'ın soykırım açıklamasına sert sözler

Son dakika.. Adalet Bakanlığından, Biden'ın skandal sözlerine ilişkin açıklama geldi. Joe Biden Ermeni olaylarının soykırım olduğunu ifade etmişti. Bunun üzerine Bakanlık, Biden'ın sözlerinin hukuki olarak hiçbir karşılığı olmadığını belirterek bireylerin olduğu gibi devletlerin lekelenmeme hakkı olduğunu savundu.

SON DAKİKA! Adalet Bakanlığından Joe Biden'ın soykırım açıklamasına sert sözler

Son dakika.. ABD Başkanı Joe Biden'ın Ermeni olaylarını soykırım olarak tanımasının ardından bir açıklama da Adalet Bakanlığı tarafından geldi. Adalet Bakanlığı tarafından Biden'ın dediklerinin hukuki olarak hiçbir karşılığının bulunmadığı ifade edilen açıklamada 'ABD Devlet Başkanı'nın açıklamalarının hukuki bir karşılığı yoktur. Bireylerin olduğu gibi devletlerin de lekelenmeme hakkı vardır.' sözlerini sarf edildi.

AYRINTILAR GELECEK...

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT