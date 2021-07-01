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  3. Son dakika! Adana Demirspor Belhanda'yı açıkladı

Son dakika! Adana Demirspor Belhanda'yı açıkladı

Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de sezonu şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükselme hakkı kazanan Adana Demirspor flaş bir transfer açıkladı. Medyaya düşen Belhanda haberlerine rağmen sessiz kalan Adana ekibi bu sessizliği bozdu. Sosyal medyadan yapılan açıklamada 3 yıllık anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Son dakika! Adana Demirspor Belhanda'yı açıkladı

Yeni sezon öncesinde transferleri tamamlayarak ligde iddialı bir takım konumuna gelmeyi hedefleyen ligin yeni ekiplerinden Adana Demirspor transfer haberini verdi. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla birlikte Younes Belhanda ile 3 yıllık anlaşmaya vardıklarını açıkladı. 2017 yılından beri Galatasaray'ın oyuncusu olan Faslı oyuncu sarı kırmızılı ekipten olaylı ayrılmıştı. Birçok takımın teklif götürdüğü 31 yaşındaki oyuncu tercihini Adana Demirspor'dan yana kullandı.

Son dakika! Adana Demirspor Belhanda'yı açıkladı

4 SEZONDUR SÜPER LİG'DE

2017-2018 sezonundan beri Galatasaray'ın formasını terleten Younes Belhanda sarı kırmızılı forma altında 131 maça çıkıp 21 gol attı 21 de asist yaptı. Galatasaray'a geldiği günden beri olaylı günler geçiren yıldız oyuncu son olarak Mart ayında takımıyla sürtüşme yaşayan oyuncunun sözleşmesi 10 Mart 2021'de tek taraflı olarak fesih edilmişti.

Son dakika! Adana Demirspor Belhanda'yı açıkladı

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