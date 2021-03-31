SON DAKİKA! Adana Valiliği otoparkındaki saldırıya malzeme temin eden terörist yakalandı! Son dakika haberi... Adana Valiliği otoparkına 2016’da park edilen bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu 2 kişinin ölümü, 33 kişinin de yaralandığı saldırıda PKK'lı teröristlere patlayıcı temin eden terörist H.O., Mardin'de yakalandı.

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Son dakika haberi... Adana Valiliği otoparkına 2016’da park edilen bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu 2 kişinin ölümü, 33 kişinin de yaralandığı saldırıda PKK'lı teröristlere patlayıcı temin eden terörist H.O., Mardin'de yakalandı. AYRINTILAR GELECEK... Berna Akkaya Gündem ve Teknoloji Editörü