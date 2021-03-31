Şoför (Yolcu Taşıma) Maaşı Ne Kadar? 2021 Şoför Maaşları, İş İlanlarıEdis isminin anlamı nedir, Edis ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Migros ramazan kolisi (paketi) fiyatı ne kadar 2021? Migros ramazan kolisi içindekilerNila isminin anlamı nedir, Nila ne demektir? Kuranda geçiyor mu?31 Mart 2021 Çarşamba Star TV Yayın Akışı| Hedefim Sensin Star'da31 Mart 2021 Çarşamba Show TV Yayın Akışı |Kırmızı Kamyon ilk bölümüyle Show'daAkaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) Maaşı Ne Kadar? 2021 Akaryakıt Satış Elemanı Maaşları, İş İlanlarıKonya'da yaya güvenliğine dikkat çeken etkinlik! Yaya geçitleri kırmızıya boyandıİbrahim Çelikkol Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrılıyor mu? İbrahim Çelikkol diziden ayrıldı mı?SON DAKİKA! Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi 350 bin sterline (4 milyon TL) satıldı!
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. SON DAKİKA! Adana Valiliği otoparkındaki saldırıya malzeme temin eden terörist yakalandı!

SON DAKİKA! Adana Valiliği otoparkındaki saldırıya malzeme temin eden terörist yakalandı!

Son dakika haberi... Adana Valiliği otoparkına 2016’da park edilen bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu 2 kişinin ölümü, 33 kişinin de yaralandığı saldırıda PKK'lı teröristlere patlayıcı temin eden terörist H.O., Mardin'de yakalandı.

SON DAKİKA! Adana Valiliği otoparkındaki saldırıya malzeme temin eden terörist yakalandı!

Son dakika haberi... Adana Valiliği otoparkına 2016’da park edilen bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu 2 kişinin ölümü, 33 kişinin de yaralandığı saldırıda PKK'lı teröristlere patlayıcı temin eden terörist H.O., Mardin'de yakalandı.

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT