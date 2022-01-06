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  3. Son dakika | Adaylar merakla bekliyordu! KPSS-2021/2 yerleştirme sonuçları açıklandı

Son dakika | Adaylar merakla bekliyordu! KPSS-2021/2 yerleştirme sonuçları açıklandı

Son dakika... ÖSYM, KPSS-2021/2 yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar sonuçlara ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

Son dakika | Adaylar merakla bekliyordu! KPSS-2021/2 yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"KPSS-2021/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

22 – 29 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 06 Ocak 2022 tarihinde saat 13.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir."

Tayfun Altuntaş
Editör
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