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  3. Son dakika | AFAD acı haberi duyurdu: Sel felaketinde can kaybı 79'a yükseldi

Son dakika | AFAD acı haberi duyurdu: Sel felaketinde can kaybı 79'a yükseldi

Son dakika... AFAD, Batı Karadeniz bölgesinde sağanak yağışların beraberinde getirdiği sel felaketindeki son durumu açıkladı. Buna göre sel felaketinde Kastamonu'da 69, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 olmak üzere 79 vatandaş hayatını kaybetti. 34 kişinin kaybolduğuna dair ihbarın olduğu açıklandı.

Son dakika | AFAD acı haberi duyurdu: Sel felaketinde can kaybı 79'a yükseldi

AFAD'dan sel felaketindeki son duruma ilişkin olarak 20 Ağustos Cuma günü saat 11.00 itibariyle yapılan açıklamada, 11 Ağustos Çarşamba günü Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışların ardından Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınlarının meydana geldiği ifade edildi. Sel felaketinde Bartın'ın Ulus ilçesi, Kastamonu'nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçelerinin yanı sıra Sinop'un Ayancık ilçesinin selden etkilendiği hatırlatıldı.  

Sürdürülen arama ve kurtarma çalışmaları hakkında şu ifadelere yer verildi:

"Yaşanan sel nedeniyle 79 vatandaşımız (69 Kastamonu, 9 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya devam etmektedir.

Bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, Belediyeler, İl Özel İdaresi, sivil toplum kuruluşları ve AFAD Gönüllülerinin personel ve araçları görev yapmaktadır."

34 KİŞİ KAYIP

Öte yandan 34 vatandaşın kayıp olduğuna dair ihbar olduğu ifade edildi. 

Tayfun Altuntaş
Editör
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