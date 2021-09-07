Son dakika | AFAD açıkladı: Antalya Kumluca'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Son dakika... AFAD verilerine göre Antalya'nın Kumluca ilçesinde saat 14:14'te yerin 26.02 kilometre altında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD SON DEPREMLER 7 EYLÜL 2021 SALI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 7 Eylül 2021 Salı günü meydana gelen depremler şu şekilde:

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SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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