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  3. Son dakika | AFAD açıkladı: Antalya Kumluca'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Son dakika | AFAD açıkladı: Antalya Kumluca'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Son dakika... AFAD, Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika | AFAD açıkladı: Antalya Kumluca'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Son dakika... AFAD verilerine göre Antalya'nın Kumluca ilçesinde saat 14:14'te yerin 26.02 kilometre altında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD SON DEPREMLER 7 EYLÜL 2021 SALI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 7 Eylül 2021 Salı günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

 

 

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