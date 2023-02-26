Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem

Türkiye'nin birçok yerinde meydana gelen depremler sonrası yaşanan depremlere bir yenisi eklendi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre saat 09.29'da Balıkesir'in Havran ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 8.57 km altında kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 26, 2023
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Büyüklük:3.5 (Mw)
Yer:Havran (Balıkesir)
Tarih:2023-02-26
Saat:09:29:23 TSİ
Enlem:39.601 N
Boylam:27.174 E
Derinlik:8.57 km
Detay:https://t.co/IPwk2BCZso@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ 3.7 OLARAK AÇIKLADI
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem yerin 7.8 km altında 3.7 büyüklüğünde gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 26, 2023
INONU-HAVRAN (BALIKESIR) https://t.co/c6gQnb120t
26.02.2023, 09:29:22 TSİ
Büyüklük: 3.7
Derinlik: 7.8 km#Kandilli
AFAD 26 ŞUBAT 2023 PAZAR SON DEPREMLER LİSTESİ
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 26 Şubat 2023 Pazar günü meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 26 ŞUBAT 2023 PAZAR
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.