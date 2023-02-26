Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem

Türkiye'nin birçok yerinde meydana gelen depremler sonrası yaşanan depremlere bir yenisi eklendi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre saat 09.29'da Balıkesir'in Havran ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 8.57 km altında kaydedildi.

KANDİLLİ 3.7 OLARAK AÇIKLADI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem yerin 7.8 km altında 3.7 büyüklüğünde gerçekleşti.

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AFAD 26 ŞUBAT 2023 PAZAR SON DEPREMLER LİSTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 26 Şubat 2023 Pazar günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 26 ŞUBAT 2023 PAZAR

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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Son depremleri görmek için tıklayınız.