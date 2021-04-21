Son dakika | AFAD açıkladı! Datça açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 19:07'de Muğla (Datça) açıklarında 3.9 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 19:07'de Muğla (Datça) açıklarında 3.9 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.
Deprem, yerin 7.20 km derinliğinde gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada saat 19:07'de meydana gelen depremin merkezüssü Oniki Adalar (Akdeniz) olarak belirtildi.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 4.0 büyüklüğündeki deprem yerin 10.9 km derinliğinde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın paylaşımı:
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.