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  3. Son dakika | AFAD açıkladı! Datça açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem!

Son dakika | AFAD açıkladı! Datça açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 19:07'de Muğla (Datça) açıklarında 3.9 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 19:07'de Muğla (Datça) açıklarında 3.9 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.

Deprem, yerin 7.20 km derinliğinde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada saat 19:07'de meydana gelen depremin merkezüssü Oniki Adalar (Akdeniz) olarak belirtildi.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 4.0 büyüklüğündeki deprem yerin 10.9 km derinliğinde gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın paylaşımı:

Son dakika | AFAD açıkladı! Datça açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem!

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Berkem Temizel
Gece Editörü
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