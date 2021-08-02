SON DAKİKA! AFAD açıkladı: Datça'da 4.0 deprem!

SON DAKİKA! AFAD Muğla'nın Datça ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 2 Ağustos 2021 saat 17:23:29’da meydana gelen 6.34 km derinliğinde, 4.0 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem, Datça’nın yanı sıra çevrelerinde de hissedildi.

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