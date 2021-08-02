SON DAKİKA! AFAD açıkladı: Datça'da 4.0 deprem!
SON DAKİKA! AFAD Muğla'nın Datça ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu!
SON DAKİKA! AFAD Muğla'nın Datça ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 2 Ağustos 2021 saat 17:23:29’da meydana gelen 6.34 km derinliğinde, 4.0 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem, Datça’nın yanı sıra çevrelerinde de hissedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 2, 2021
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 43.73 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 02.08.2021, 17:23:29 TSİ
Enlem : 36.3371 N
Boylam : 27.1301 E
Derinlik : 6.34 km
Detay : https://t.co/PU8gcObV7z@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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