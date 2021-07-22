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  3. SON DAKİKA | AFAD açıkladı! Datça'da deprem paniği: 4,2 ile sallandı

SON DAKİKA | AFAD açıkladı! Datça'da deprem paniği: 4,2 ile sallandı

SON DAKİKA | AFAD tarafından yapılan açıklamada Ege Denizi'nde deprem meydana geldiği duyuruldu. Datça'da yaşanan deprem panik yaratırken, depremin şiddeti 4,2 olarak ölçüldü.

SON DAKİKA | AFAD açıkladı! Datça'da deprem paniği: 4,2 ile sallandı

SON DAKİKA HABERİ... AFAD tarafından yapılan açıklamada Ege Denizi'nde deprem meydana geldiği duyuruldu. Datça'da yaşanan deprem panik yaratırken, depremin şiddeti 4,2 olarak ölçüldü.

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Ege Denizi'ndeki sarsıntı, saat 17.16'da ve 6 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 41 kilometre olarak ölçüldü.

 

AFAD SON DEPREMLER 22 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE

Son günlerde yaşanan sismik hareketlilik vatandaşları tedirgin ediyor. Ülkemizde meydana gelen son depremleri İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerinden öğrenebilirsiniz.

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

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