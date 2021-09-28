Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu! 4.4 şiddetinde depremle sarsıldılar
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 18.13 sıralarında Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi söz konusu depremin Girit Adası açıklarında meydana geldiğini açıkladı ve depremin şiddetini 4.4 olarak duyurdu.
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 18.13 sıralarında Ege Denizi'nde 4.3 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı. Açıklamada depremin 6.76 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin Girit Adası açıklarında meydana geldiği kaydedildi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre şiddeti 4.4 olarak açıklanan deprem 8.8 km derinlikte gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın paylaşımı:
Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
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