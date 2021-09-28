Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 18.13 sıralarında Ege Denizi'nde 4.3 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı. Açıklamada depremin 6.76 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin Girit Adası açıklarında meydana geldiği kaydedildi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre şiddeti 4.4 olarak açıklanan deprem 8.8 km derinlikte gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın paylaşımı:

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

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