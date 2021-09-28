Roger Hunt kimdir? Nereli? | Hangi takımlarda oynadı? | Roger Hunt neden öldü?Şartsız Refleks ne demek, TDK'ya göre Şartsız Refleks kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ajax - Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle | Exxen canlı yayın izle linkiTwitter çöktü mü? | Bilgisayardan Twitter'a neden girilmiyor? 28 Eylül 2021 SalıLiverpool'un efsane ismi Roger Hunt yaşamını yitirdiAjax - Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? Ajax - Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi?Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu! 4.4 şiddetinde depremle sarsıldılarAkçadağ ne demek, TDK'ya göre Akçadağ kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | Meslektaşını öldüren doktora ilişkin flaş gelişmeSüper Loto sonuçları 28 Eylül 2021 Salı | 28.09.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı 
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu! 4.4 şiddetinde depremle sarsıldılar

Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu! 4.4 şiddetinde depremle sarsıldılar

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 18.13 sıralarında Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi söz konusu depremin Girit Adası açıklarında meydana geldiğini açıkladı ve depremin şiddetini 4.4 olarak duyurdu.

Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu! 4.4 şiddetinde depremle sarsıldılar

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 18.13 sıralarında Ege Denizi'nde 4.3 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı. Açıklamada depremin 6.76 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin Girit Adası açıklarında meydana geldiği kaydedildi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre şiddeti 4.4 olarak açıklanan deprem 8.8 km derinlikte gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın paylaşımı:

Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu! 4.4 şiddetinde depremle sarsıldılar

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu! 4.4 şiddetinde depremle sarsıldılar

Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu! 4.4 şiddetinde depremle sarsıldılar

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

{TITLE_STRIP}Ege sallandı! Datça açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem!

{TITLE_STRIP}Kandilli duyurdu! Akdeniz'de korkutan deprem

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT