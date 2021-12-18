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  3. Son dakika | AFAD açıkladı: Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika | AFAD açıkladı: Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika... AFAD, Ege Denizi açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem Yunanistan'da 5.0 büyüklüğünde gerçekleşti.

Son dakika | AFAD açıkladı: Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem

Fay hareketliliğinin fazla olduğu Ege Denizi'nde bir kez daha deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre Ege Denizi açıklarında saat 08.16'da yerin 3.25 km altında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem Yunanistan'da 5.0 büyüklüğünde yerin 18.0 km altında gerçekleşti.

 

 

Son dakika | AFAD açıkladı: Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem

AFAD SON DEPREMLER 18 ARALIK 2021 CUMARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 7 Aralık 2021 Cuma günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

 

 

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 18 ARALIK 2021 CUMARTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

Tayfun Altuntaş
Editör
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