Son dakika! AFAD açıkladı! İzmir Urla'da 3.7 büyüklüğünde deprem!
Son dakika! AFAD, İzmir'in Urla ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Deprem Dairesinin (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre; İzmir'in Urla ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12.21 sıralarında meydana gelen depremin, derinliği ise 13.35 km olarak kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 8, 2022
Büyüklük : 3.7 (ML)
Yer : Izmir Korfezi, 0.22 km. Urla (Izmir)
Tarih-Saat : 08.02.2022, 12:21:46 TSİ
Enlem : 38.3461 N
Boylam : 26.6786 E
Derinlik : 13.35 km
Detay : https://t.co/cMgV9g7izW@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
SON DEPREMLER TÜRKİYE AFAD 8 ŞUBAT 2022 SALI
AFAD internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
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