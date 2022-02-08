Son dakika! AFAD açıkladı! İzmir Urla'da 3.7 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Deprem Dairesinin (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre; İzmir'in Urla ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12.21 sıralarında meydana gelen depremin, derinliği ise 13.35 km olarak kaydedildi.

SON DEPREMLER TÜRKİYE AFAD 8 ŞUBAT 2022 SALI

AFAD internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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