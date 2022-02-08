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  3. Son dakika! AFAD açıkladı! İzmir Urla'da 3.7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD açıkladı! İzmir Urla'da 3.7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD, İzmir'in Urla ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Deprem Dairesinin (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre; İzmir'in Urla ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12.21 sıralarında meydana gelen depremin, derinliği ise 13.35 km olarak kaydedildi. 

 

Son dakika! AFAD açıkladı! İzmir Urla'da 3.7 büyüklüğünde deprem!

SON DEPREMLER TÜRKİYE AFAD 8 ŞUBAT 2022 SALI

AFAD internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

SON DEPREMLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Son dakika! AFAD açıkladı! İzmir Urla'da 3.7 büyüklüğünde deprem!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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