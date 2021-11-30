Son dakika! AFAD açıkladı: İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem!
Son dakika! AFAD, İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
AFAD, İzmir, Urla açıklarında saat 07.00 sıralarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Son dakika! AFAD art arda açıkladı, Urla'da yeniden sarsıntı meydana geldi.
AFAD deprem büyüklüğünün 4.3 olduğunu açıkladı.
Depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 30, 2021
Büyüklük : 4.3 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 57.22 km. Urla (Izmir)
Tarih-Saat : 30.11.2021, 07:09:16 TSİ
Enlem : 37.7336 N
Boylam : 26.1120 E
Derinlik : 7.16 km
Detay : https://t.co/9PqHgIsOKZ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 30, 2021
Büyüklük : 5.1 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 56.18 km. Urla (Izmir)
Tarih-Saat : 30.11.2021, 07:00:42 TSİ
Enlem : 37.7275 N
Boylam : 26.1403 E
Derinlik : 3.97 km
Detay : https://t.co/QKKXKWsXzq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi