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  3. Son dakika! AFAD açıkladı! Kıbrıs'ta 3.7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD açıkladı! Kıbrıs'ta 3.7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD, Kıbrıs'ta 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika! AFAD açıkladı! Kıbrıs'ta 3.7 büyüklüğünde deprem!
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