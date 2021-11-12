Son dakika! AFAD açıkladı! Kıbrıs'ta 3.7 büyüklüğünde deprem!
Son dakika! AFAD, Kıbrıs'ta 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Son dakika! AFAD, Kıbrıs'ın Limassol şehrinde, saat 17:26 sularında, 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 12, 2021
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Limassol
Tarih-Saat : 12.11.2021, 17:26:15 TSİ
Enlem : 34.8240 N
Boylam : 33.0680 E
Derinlik : 18.50 km
Detay : https://t.co/zdO9zw6MHT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi