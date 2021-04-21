Son dakika| AFAD açıkladı: Malatya Battalgazi'de 3,5 büyüklüğünde deprem

Son dakika... AFAD'ın internet sitesinde yer alan verileri göre Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 15.45'te yerin 7,01 kilometre altında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem yerin 9,6 kilometre altında 3,4 büyüklüğünde gerçekleşti.

AFAD, KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER (17 NİSAN 2021 CUMARTESİ)

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

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SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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