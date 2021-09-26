SON DAKİKA! AFAD açıkladı! Muğla'nın Datça ilçesinde korkutan iki deprem!
Son Dakika! AFAD'dan alınan bilgilere göre Muğla'nın Datça ilçesinde 4.0 ve 3.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
AFAD'ın sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı duyuruya göre Muğla'nın Datça ilçesinde derinliği 11.87 km olan 4.0 ve 11.19 km olan 3.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 26, 2021
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 21.00 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 26.09.2021, 07:40:09 TSİ
Enlem : 36.5241 N
Boylam : 27.2391 E
Derinlik : 11.87 km
Detay : https://t.co/EwNmT9WZBe@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 26, 2021
Büyüklük : 3.6 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 24.49 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 26.09.2021, 08:09:40 TSİ
Enlem : 36.5090 N
Boylam : 27.1976 E
Derinlik : 11.19 km
Detay : https://t.co/gqvCdgx8SP@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi