SON DAKİKA! AFAD açıkladı! Muğla'nın Datça ilçesinde korkutan iki deprem!

AFAD'ın sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı duyuruya göre Muğla'nın Datça ilçesinde derinliği 11.87 km olan 4.0 ve 11.19 km olan 3.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

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