AFAD Başkanı duyurdu! 9 Kasım'da tüm yurtlarda deprem tatbikatı gerçekleştirilecek!

AFAD Başkanı Yunus Sezer, 9 Kasım 2022 tarihinde Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı tüm yurtlarda Ülke Geneli Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı gerçekleştirileceğini duyurdu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
AFAD Başkanı duyurdu! 9 Kasım'da tüm yurtlarda deprem tatbikatı gerçekleştirilecek!

SON DAKİKA |AFAD Başkanı Yunus Sezer, 9 Kasım 2022 tarihinde Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı tüm yurtlarda Ülke Geneli Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı gerçekleştirileceğini duyurdu.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yolcunun namaz molasını talebini reddettiler! Öz Erciş Seyahat kabahatini laiklik vurgusu yaparak savundu!
Yolcunun namaz molasını talebini reddettiler! Öz Erciş Seyahat kabahatini laiklik vurgusu yaparak savundu!
İstanbullulara kötü haber! 5 TL olan ekmeğe zam geliyor
İstanbullulara kötü haber! 5 TL olan ekmeğe zam geliyor
Sözcü - Ekrem İmamoğlu gerginliğinin nedeni ortaya çıktı! Ambargo kararını o isim vermiş!
Sözcü - Ekrem İmamoğlu gerginliğinin nedeni ortaya çıktı! Ambargo kararını o isim vermiş!
Bakan Süleyman Soylu duyurdu! Bursa’da büyük uyuşturucu operasyonunu! Çok sayıda gözaltı var!
Bakan Süleyman Soylu duyurdu! Bursa’da büyük uyuşturucu operasyonunu! Çok sayıda gözaltı var!
Son Haberler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! 6 ilde sağanak yağış bekleniyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! 6 ilde sağanak yağış bekleniyor!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Öğretmenlik kariyer basamakları eğitimine başvuran öğretmenlerin yüzde 99'u eğitimlerini tamamladı"
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Öğretmenlik kariyer basamakları eğitimine başvuran öğretmenlerin yüzde 99'u eğitimlerini tamamladı"
AK Parti'den HDP ziyaretine ilişkin açıklama! Bülent Turan'dan dikkat çeken sözler!
AK Parti'den HDP ziyaretine ilişkin açıklama! Bülent Turan'dan dikkat çeken sözler!
Ünlü şarkıcıdan hayranlarını yıkan haber! Tedavisi olmayan o hastalığa yakalanmış! "Sonunda beyniniz duruyor"
Ünlü şarkıcıdan hayranlarını yıkan haber! Tedavisi olmayan o hastalığa yakalanmış! "Sonunda beyniniz duruyor"
MSB acı haberi duyurdu! Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu! Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer şehit oldu
Kabine kritik konular için toplanıyor! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına çevrildi
Kabine kritik konular için toplanıyor! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına çevrildi
Çok Okunanlar
Futbolcu Tolgahan Nurhak paylaşılamıyor! Dinamo Tbilisi’nin transfer listesine girdi
Futbolcu Tolgahan Nurhak paylaşılamıyor! Dinamo Tbilisi’nin transfer listesine girdi
MSB acı haberi duyurdu! Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu! Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer şehit oldu
Sivas'ta göçmenleri taşıyan yolcu otobüsü devrildi: Ölüler ve yaralılar var
Sivas'ta göçmenleri taşıyan yolcu otobüsü devrildi: Ölüler ve yaralılar var
Afyonkarahisar'da feci kaza! Hafif ticari araç, otomobil ve traktöre çarptı: Ölüler ve yaralılar var
Afyonkarahisar'da feci kaza! Hafif ticari araç, otomobil ve traktöre çarptı: Ölüler ve yaralılar var
MSB acı haberi duyurdu! Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu! Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk şehit oldu
Vahit Kirişçi: "2023'te ihracat hedefimiz Allah izin verirse 35-36 milyar dolar"
Vahit Kirişçi: "2023'te ihracat hedefimiz Allah izin verirse 35-36 milyar dolar"
Yorumlananlar
Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?
Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında esti, gürledi! Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında esti, gürledi! Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
Bugün kimin maçı var 5 Kasım 2022 Cumartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 5 Kasım 2022 Cumartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Antalya'da yürek sızlatan olay! Bir kadın çocuğunu sokak ortasında sopa ile dövdü, küçük çocuk acılar içinde ağladı! "Anne vurma acıyor"
Antalya'da yürek sızlatan olay! Bir kadın çocuğunu sokak ortasında sopa ile dövdü, küçük çocuk acılar içinde ağladı! "Anne vurma acıyor"