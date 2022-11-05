AFAD duyurdu! İzmir'in Buca ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem!

SON DAKİKA | AFAD, İzmir Buca'da 3.7 büyüklüğünde, 9.97 km derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem, İzmir'in Gaziemir ilçesinde 3.6 şiddetinde meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 5, 2022
GAZIEMIR (IZMIR) https://t.co/aJrsw3rhDo
05.11.2022, 16:26:59 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 11.1 km#Kandilli
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 5 KASIM 2022 CUMARTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir..
Son depremleri görmek için tıklayınız
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 5, 2022
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Buca (İzmir)
Tarih:2022-11-05
Saat:16:26:59 TSİ
Enlem:38.34 N
Boylam:27.191 E
Derinlik:9.97 km
Detay:https://t.co/RGmT52ZQmH@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD SON DEPREMLER 5 KASIM 2022 CUMARTESİ
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 5 Kasım 2022 Cumartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde: