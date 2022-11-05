AFAD duyurdu! İzmir'in Buca ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem!

SON DAKİKA | AFAD, İzmir Buca'da 3.7 büyüklüğünde, 9.97 km derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem, İzmir'in Gaziemir ilçesinde 3.6 şiddetinde meydana geldi.

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 5 KASIM 2022 CUMARTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir..

Haberin Devamı

Son depremleri görmek için tıklayınız

AFAD SON DEPREMLER 5 KASIM 2022 CUMARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 5 Kasım 2022 Cumartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için tıklayınız