AFAD duyurdu! Tokat Erbaa'da 3.7 büyüklüğünde deprem!

SON DAKİKA! AFAD Tokat Erbaa'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Rukiye Karapunar
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
AFAD duyurdu! Tokat Erbaa'da 3.7 büyüklüğünde deprem!

SON DAKİKA! AFAD Tokat Erbaa'da 3.7 büyüklüğünde, 6.25 km derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem, Tokat'ın Niksar ilçesinde 3.9 büyüklüğünde, 5.0 km derinliğinde meydana geldi.

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 3 KASIM 2022 PERŞEMBE

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

AFAD SON DEPREMLER 2 KASIM 2022 PERŞEMBE

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 3 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen depremler şu şekilde;

Son depremleri görmek için tıklayınız

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiası! İstanbul Valiliği açıklama yaptı
Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiası! İstanbul Valiliği açıklama yaptı
Vatandaşlara Türkiye'nin en önemli sorunu soruldu! İlk verilen cevap şaşırtmadı, herkes aynı fikirde!
Vatandaşlara Türkiye'nin en önemli sorunu soruldu! İlk verilen cevap şaşırtmadı, herkes aynı fikirde!
Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözer? Muhalefet çıkan sonuçlardan memnun olmayacak!
Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözer? Muhalefet çıkan sonuçlardan memnun olmayacak!
Filmlere konu olacak olay! Hırsız çaldığı paranın bir kısmını getirdi, not bıraktı: "Sen sen ol, bir daha para şovu yapma"
Filmlere konu olacak olay! Hırsız çaldığı paranın bir kısmını getirdi, not bıraktı: "Sen sen ol, bir daha para şovu yapma"
Son Haberler
AFAD duyurdu! Tokat Erbaa'da 3.7 büyüklüğünde deprem!
AFAD duyurdu! Tokat Erbaa'da 3.7 büyüklüğünde deprem!
Başıboş köpek dehşeti yaşattı! 10 yaşındaki çocuktan kötü haber!
Başıboş köpek dehşeti yaşattı! 10 yaşındaki çocuktan kötü haber!
Mehmet Ali Erbil'i fena trollediler! Futbolcu ile konuşuyor sandı, gerçek bambaşka çıktı!
Mehmet Ali Erbil'i fena trollediler! Futbolcu ile konuşuyor sandı, gerçek bambaşka çıktı!
İETT otobüsünde korku dolu anlar! Patlayan klima borusu dehşeti yaşattı!
İETT otobüsünde korku dolu anlar! Patlayan klima borusu dehşeti yaşattı!
Samsun'da feci kaza! Sağlık çalışanlarına tır çaptı!
Samsun'da feci kaza! Sağlık çalışanlarına tır çaptı!
Mardin’de nefes kesen terör operasyonu: 10 kilo patlayıcı ele geçirildi
Mardin’de nefes kesen terör operasyonu: 10 kilo patlayıcı ele geçirildi
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 3 Kasım 2022 Perşembe ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 3 Kasım 2022 Perşembe ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Kandilli Rasathanesi duyurdu! O ülkede 5.1 şiddetinde deprem
Kandilli Rasathanesi duyurdu! O ülkede 5.1 şiddetinde deprem
Afyonkarahisar’da korkunç kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
Afyonkarahisar’da korkunç kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
Araç sahipleri dikkat! Depoları hemen doldurun: Benzin ve LPG'ye zam geliyor!
Araç sahipleri dikkat! Depoları hemen doldurun: Benzin ve LPG'ye zam geliyor!
Bakan Akar, birlik komutanlarıyla toplantı yaptı! Terörle mücadeledeki son durumu açıkladı, gözdağı verdi
Bakan Akar, birlik komutanlarıyla toplantı yaptı! Terörle mücadeledeki son durumu açıkladı, gözdağı verdi
Sakarya'da korkunç olay! Ayrıldığı eşinin evinde kendini yaktı
Sakarya'da korkunç olay! Ayrıldığı eşinin evinde kendini yaktı
Yorumlananlar
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında esti, gürledi! Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında esti, gürledi! Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
Yerli otomobil TOGG açılımı nedir, ne demek ? TOGG ortakları kim? Logosunun anlamı ne?
Yerli otomobil TOGG açılımı nedir, ne demek ? TOGG ortakları kim? Logosunun anlamı ne?