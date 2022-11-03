AFAD duyurdu! Tokat Erbaa'da 3.7 büyüklüğünde deprem!

SON DAKİKA! AFAD Tokat Erbaa'da 3.7 büyüklüğünde, 6.25 km derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem, Tokat'ın Niksar ilçesinde 3.9 büyüklüğünde, 5.0 km derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 3, 2022
SORKUN-NIKSAR (TOKAT) https://t.co/ydt5eaJPqL
03.11.2022, 17:34:40 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 3 KASIM 2022 PERŞEMBE
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Son depremleri görmek için tıklayınız
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 3, 2022
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Erbaa (Tokat)
Tarih:2022-11-03
Saat:17:34:40 TSİ
Enlem:40.627 N
Boylam:36.721 E
Derinlik:6.25 km
Detay:https://t.co/9wLjs1ynhY@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD SON DEPREMLER 2 KASIM 2022 PERŞEMBE
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 3 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen depremler şu şekilde;