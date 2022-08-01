Son dakika! Kandilli Rasathanesi duyurdu! 3.9 büyüklüğünde deprem!

Kandilli Rasathanesi resmi Twitter hesabından acı haberi duyurdu. Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, Van'da 3.9 büyüklüğünde 5.0 km derinliğinde, 12.25 saatleri sularında deprem meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 1, 2022
AKCIFT-(VAN) https://t.co/uzDvbe8IGp
01.08.2022, 12:25:31 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
AFAD SON DEPREMLER 1 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 1 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.