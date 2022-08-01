Son dakika! Kandilli Rasathanesi duyurdu! 3.9 büyüklüğünde deprem!

Son dakika... Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabından duyurdu. Van'da 3.9 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi.

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Kandilli Rasathanesi resmi Twitter hesabından acı haberi duyurdu. Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, Van'da 3.9 büyüklüğünde 5.0 km derinliğinde, 12.25 saatleri sularında deprem meydana geldi.

Son dakika! Kandilli Rasathanesi duyurdu! 3.9 büyüklüğünde deprem!

AFAD SON DEPREMLER 1 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 1 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

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