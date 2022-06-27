Son dakika! AFAD duyurdu! 3,8 büyüklüğünde deprem!

AFAD, acı haberi sosyal medyadan duyurdu. AFAD'ın açıkladığı verilere göre, Gürcistan'da 3,8 büyüklüğünde, 7,12 km derinliğinde bir deprem gerçekleşti. Can veya mal kayıplarının olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

AFAD'ın resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Gürcistan Ninotsminda'da, saat 06.49'da, 3,8 büyüklüğünde, 7,12 km derinliğinde deprem gerçekleşti."

AFAD SON DEPREMLER 27 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 27 Haziran 2022 Pazartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 27 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.