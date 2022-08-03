Son dakika! AFAD duyurdu! 4.2 büyüklüğünde deprem!

Son dakika... AFAD sosyal medyadan üzen haberi paylaştı. 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Son dakika... AFAD resmi Twitter hesabından açıkladı. Alınan bilgilere göre, Akdeniz'de Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika! AFAD duyurdu! 4.2 büyüklüğünde deprem!

AFAD SON DEPREMLER 3 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 3 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

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