Son dakika! AFAD duyurdu! 4.2 büyüklüğünde deprem!

Son dakika... AFAD resmi Twitter hesabından açıkladı. Alınan bilgilere göre, Akdeniz'de Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM: Akdeniz'de Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında saat 13.05'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— AFAD (@AFADBaskanlik) August 3, 2022
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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AFAD SON DEPREMLER 3 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 3 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.