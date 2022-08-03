Son dakika! AFAD duyurdu! 4.2 büyüklüğünde deprem!

Son dakika... AFAD resmi Twitter hesabından açıkladı. Alınan bilgilere göre, Akdeniz'de Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

#DEPREM: Akdeniz'de Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında saat 13.05'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — AFAD (@AFADBaskanlik) August 3, 2022

AFAD SON DEPREMLER 3 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 3 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.