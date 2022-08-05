Son dakika | AFAD duyurdu! Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD verilerine göre Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği öğrenildi....

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | AFAD duyurdu! Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD verilerine göre Akdeniz'de saat 21:43'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği öğrenildi...

Son dakika | AFAD duyurdu! Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem!

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremlerden haberdar olmak için aşağıdaki bağlantıya erişebilir, anlık deprem bilgilerine ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

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