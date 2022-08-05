Son dakika | AFAD duyurdu! Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD verilerine göre Akdeniz'de saat 21:43'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği öğrenildi...

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremlerden haberdar olmak için aşağıdaki bağlantıya erişebilir, anlık deprem bilgilerine ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER