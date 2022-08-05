Son dakika | AFAD duyurdu! Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD verilerine göre Akdeniz'de saat 21:43'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği öğrenildi...
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 5, 2022
Büyüklük : 3.5 (ML)
Yer : Akdeniz,
Tarih-Saat : 05.08.2022, 21:43:07 TSİ
Enlem : 34.5430 N
Boylam : 26.0360 E
Derinlik : 27.90 km
Detay : https://t.co/cOG5GCNV60@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
SON DEPREMLER
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremlerden haberdar olmak için aşağıdaki bağlantıya erişebilir, anlık deprem bilgilerine ulaşabilirsiniz.