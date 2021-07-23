Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre 22:56 sıralarında Akdeniz'de 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi.

Depremin 48.30 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi de 3.5 büyüklüğündeki depremin Girit Adası açıklarında meydana geldiğini açıkladı. Deprem 6.4 km. derinlikte gerçekleşti.

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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