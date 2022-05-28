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  3. Son dakika | AFAD duyurdu! Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika | AFAD duyurdu! Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD, Akdeniz'de 8.29 km derinlikte 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika | AFAD duyurdu! Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD'ın verilerine göre saat 22.56'da Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 8.29 km  olarak ölçüldü.

 

AFAD SON DEPREMLER 28 MAYIS 2022 CUMARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

Bölge Gündem Editör Ekibi
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