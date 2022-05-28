Son dakika | AFAD duyurdu! Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem!
Son dakika! AFAD, Akdeniz'de 8.29 km derinlikte 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Son dakika! AFAD'ın verilerine göre saat 22.56'da Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 8.29 km olarak ölçüldü.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 28, 2022
Büyüklük : 3.5 (Mw)
Yer : Akdeniz,
Tarih-Saat : 28.05.2022, 22:56:18 TSİ
Enlem : 34.6220 N
Boylam : 26.7591 E
Derinlik : 8.29 km
Detay : https://t.co/IJJu7D1GCr@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD SON DEPREMLER 28 MAYIS 2022 CUMARTESİ
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde: