Son dakika! AFAD duyurdu! Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD tarafından yayınlanan bilgilere göre Akdeniz'de Yunanistan'a bağlı Dodecanese'de saat 19.42'de yerin 7.65 kilometre altında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Muğla'ya 172.30 km uzaklıkta gerçekleştiği ifade edildi.

AFAD SON DEPREMLER 16 EKİM 2021 CUMARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 16 Ekim 2021 Cumartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:

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SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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