1 Mayıs İşçi Bayramı neden kutlanıyor? En güzel 1 Mayıs İşçi ve Emekçi kutlama mesajları resimli1 mayıs işçi bayramı ne zaman resmi tatil oldu? 1 mayıs işçi bayramı ne demek, anlam ve önemi nedir?1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları kısa, uzun, anlamlı, resimli1 Mayıs İşçi Bayramı kutlama görselleri1 Mayıs İşçi Bayramı Türkiye'de ilk ne zaman kutlandı?Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten Mehmet Dinçerler ile gizli saklı evlenen Hadise'ye ağır gönderme! Kahkaha atarak dalga geçti!Son dakika | AFAD duyurdu! Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem!THY uçağında büyük panik! Kalkıştan bir süre sonra yıldırım düştü! Yolcular kabusu yaşadı!"CHP'li Ekrem İmamoğlu şaşırtmadı" Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlamak isterken rezil oldu! Eren Bülbül hatasını görenler gözlerine inanamadı!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kardeşlik şöleni" çağrısı! Bayram mesajı yayımladı!
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | AFAD duyurdu! Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika | AFAD duyurdu! Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD'ın verilerine göre Lübnan'ın Beyrut ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika | AFAD duyurdu! Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD'ın verilerine göre Lübnan'ın Beyrut ilçesinde saat 12.02'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem'in derinliği 74 km olarak ölçüldü. 

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT