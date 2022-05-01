Son dakika | AFAD duyurdu! Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem!
Son dakika! AFAD'ın verilerine göre Lübnan'ın Beyrut ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son dakika! AFAD'ın verilerine göre Lübnan'ın Beyrut ilçesinde saat 12.02'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem'in derinliği 74 km olarak ölçüldü.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 1, 2022
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Akdeniz, 74.00 km.Beirut (Lübnan), 212.41 km. Yayladagi (Hatay)
Tarih-Saat : 01.05.2022, 12:02:12 TSİ
Enlem : 34.2481 N
Boylam : 34.7853 E
Derinlik : 11.50 km
Detay : https://t.co/KRDzo3RoRS@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi