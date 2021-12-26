Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı saat 18.15'te Akdeniz'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Açıklamada depremin 21.60 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise Girit Adası açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü 5.1 olarak duyuruldu.

Kandilli Rasathanesi depremin 5.0 km derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın paylaşımı:

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan paylaşım:

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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