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  3. Son dakika | AFAD duyurdu! Akdeniz'de 4.9 şiddetinde deprem!

Son dakika | AFAD duyurdu! Akdeniz'de 4.9 şiddetinde deprem!

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 18.15'te Akdeniz'de 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 5.1 olarak açıkladı. İşte ayrıntılar...

Son dakika | AFAD duyurdu! Akdeniz'de 4.9 şiddetinde deprem!

Son dakika haberi...  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı saat 18.15'te Akdeniz'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 

Açıklamada depremin 21.60 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise Girit Adası açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü 5.1 olarak duyuruldu. 

Kandilli Rasathanesi depremin 5.0 km derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın paylaşımı:

Son dakika | AFAD duyurdu! Akdeniz'de 4.9 şiddetinde deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan paylaşım:

Son dakika | AFAD duyurdu! Akdeniz'de 4.9 şiddetinde deprem!

Son dakika | AFAD duyurdu! Akdeniz'de 4.9 şiddetinde deprem!

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Berkem Temizel
Gece Editörü
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